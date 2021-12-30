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Промокоды со скидкой от «Самоката»
Промокоды со скидкой от «Самоката»
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Адвент-календарьПромокоды со скидкой от «Самоката»

До нового года осталось два дня! Если совсем нет времени, сил, дополнительных рук в помощь, чтобы основательно закупиться продуктами и всем необходимым для праздника, то на помощь читателям The Village Нижний Новгород готов прийти онлайн-магазин «Самокат», в котором быстро найдется все, что нужно и приедет к вам с доставкой всего за 15 минут!

Самокат подготовил целых 500 индивидуальных промокодов с приличной скидкой — 25% на заказы от 1000 рублей. Чтобы получить один из них, достаточно написать нам в директ инстаграма «Хочу скидку к новогоднему столу» и мы пришлем ваш промокод в ответ!

Промокод действует только один раз и работает только два дня — 30 и 31-го декабря!

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