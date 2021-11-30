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Роскомнадзор продолжает штрафовать СМИ и журналистов, которых Минюст признал иноагентами, за отсутствие маркировки.
920
протоколов
составил Роскомнадзор на СМИ-иноагентов за 2021 год
Больше всего протоколов составили на «Радио Свобода» и его генерального директора. Из них — 390 по статье о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП), 455 ― о повторном таком нарушении, еще 65 ― о грубом нарушении (часть 3 статьи 19.34.1 КоАП).
Кроме того, два протокола РКН составил на «Пасми» и его генерального директора, остальные восемь ― на The Insider, «Чешское информационное агентство Medium-Orient», «Росбалт», издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, журналиста Романа Баданина, правозащитника Льва Пономарева, главу общественного движения «Якутия — наше мнение» Степана Петрова и координатора движения «Голос»в Московской области Инну Карезину.
Всего суды рассмотрели 781 дело. «Радио Свобода» назначили штрафы на 334,8 миллиона рублей, «Пасми» оштрафовали на 500 тысяч рублей, Льва Пономарева ― на 10 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
The Village призывает присоединиться к петиции против закона об иноагентах. Подписать обращение можно по ссылке.
Источник: «РИА Новости»