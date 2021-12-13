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Штатные охранники, гуманитарный центр и стипендии: Пушкинский музей рассказал о планах на 2022 год
Штатные охранники, гуманитарный центр и стипендии: Пушкинский музей рассказал о планах на 2022 год
Новости

Штатные охранники, гуманитарный центр и стипендии: Пушкинский музей рассказал о планах на 2022 год

В понедельник, 13 декабря, в Пушкинском музее проходит пресс-конференция, посвященная его работе в 2022 году.

Что мы уже узнали:

  • Впервые в музее появятся штатные охранники, которых будут обучать вежливо и корректно обращаться с посетителями. Ранее в здании работал внешний ЧОП;
  • В феврале в Пушкинском состоится выставка, посвященная культуре древнего Египта. В экспозицию войдут более 400 экспонатов, среди которых — мумии, саркофаги, памятники декоративно-прикладного искусства и не только;
  • Музей введет 11 стипендий для гуманитариев в честь столетия бывшего директора и президента Пушкинского Ирины Антоновой (1922-2020);
  • Откроется международный Антоновский гуманитарный центр, который будет работать совместно с библиотеками. Научные резиденты получат исключительные права на работу в библиотеках.

Источник: The Village

Обложка: Пушкинский музей

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