Путин завершил ежегодную пресс-конференцию

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Пресс-конференция Владимира Путина завершилась. Ни одному из приглашенных СМИ-иноагентов не дали задать вопрос.
Президент объяснил, почему отдыхает в тайге с министром обороны Шойгу и не берет с собой премьер-министра Мишустина.
«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой… Помните старый еврейский анекдот? А кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет?»
Любимчиков среди министров у Путина нет, сказал президент.
Путин о «карете ценностей» и новой этике: «Эта карета придет неизбежно. Так же, как пандемия. Надеюсь, что у общества хватит внутренних, глубинных, иммунных система для борьбы с этим мракобесием».
Президент добавил, что придерживается «традиционного подхода», что женщина — это женщина, мужчина — мужчина.
«Главная нерешенная проблема русских — это демография. У нас растет уровень жизни, все хорошо, но почему-то люди не рожают», — обратилась к Путину корреспондентка «Спаса».
Путин говорит, что одна из причин — изменение приоритетов у женщин.
«Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым», — Владимир Путин об иске петербуржца к Деду Морозу.
«Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления», — Путин о расследовании убийств Анны Политковской и Бориса Немцова.
«Люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики спряталась, остались за скобками. Органам дознания это не известно. Если есть заказчики, то будем их искать» — сказал президент.
Ксения Собчак спрашивает о ФСИН и видеоархивах пыток, а также об отношении Путина к этому.
«Это не только проблема России», — считает президент и предложил посмотреть на пытки в других странах: Францию и США.
Президент сообщил, что опирается на информацию о пытках из разных источников, а не только из того, что ему «положили на стол». «Посмотрим, разберемся в этом», — сказал Путин, однако подчеркнул, что расследование о пытках нужно «доводить до конца», «используя возможности правозащитных организаций».
«Прозаическая вещь, но волнует миллионы людей» — Путин о вопросе про мусоросжигательные заводы от представительницы Ленинградской области.
Отвечая на вопрос, Путин долго не мог подобрать верные слова, но в итоге сказал, что ключевая задача в проведении мусорной реформы — «обеспечить раздельную концентрацию мусора».
Конференция Путина длится уже больше полутора часов.
Путин в ответ на вопрос журналистки Sky News о вероятности нападения России на Украину: «Нас надули. Просто обманули. Пять волн расширения НАТО».
В зале задали вопрос о деструктивной для детей информации и о регистрации в Интернете по паспорту. Путин ответил: «Главное для интернет-компаний — извлечение прибыли, отсюда и призывы детей к суициду, и атаки на школы».
«Все, что происходит в Интернете должно подчиняться правилам человеческого бытия», — считает президент, а затем вспоминает и про юридическую сторону вопроса.
Путин также сказал, что надо соблюсти «золотую середину» в вопросе регулирования интернета — не подавлять свободу, но защищать общество от негативных проявлений.
Путин — про Украину: «Мы готовы были работать с правительствами Украины любой политической ориентации. Янукович был готов уйти. Но в 2014 году произошёл переворот, людей убивали и сжигали. Мы не могли поступить иначе».
Петр Козлов из «Би-би-си» спросил о преследовании Алексея Навального, его сторонников и о СМИ-иноагентах.
«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили» — сказал Путин, пожаловался на отсутствие доказательств об отравлении Навального, а затем предложить «перевернуть страницу».
«Мы не запрещаем работу этих организаций. Они должны только сообщить об источниках финансирования», — высказался Путин о СМИ-иноагентах и указал, что в нашей стране закон об иноагентах «гораздо более либеральный», чем в США.
В четверг, 23 декабря, Владимир Путин начал ежегодную пресс-конференцию — 17-ю за свой президентский срок. В этот раз аккредитацию, среди прочих, получили СМИ-иноагенты — «Дождь», «Радио Свобода» и «Медуза».
The Village следит за общением президента с журналистами. Пресс-конференцию транслируют, например, тут.
Текстовая трансляция — в нашем телеграме.