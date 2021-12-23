Пятидневный VK Fest пройдет в режиме онлайн

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Пятидневный «VK Fest: каникулы вместе» пройдет со 2 по 6 января, трансляции можно будет увидеть в сообществе «ВКонтакте».
На фестивале выступят Леонид Агутин, Баста, Би-2, Ваня Дмитриенко, Ёлка, Звонкий, КАЗУСКОМА, кис-кис, Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, ЛСП, Даня Милохин, МОТ, Артур Пирожков, Пошлая Молли, Анет Сай, Сплин, Супер Жорик, Елена Темникова,Три дня дождя, Хабиб, Люся Чеботина, CHEBANOV, Cream Soda, Dabro, GAYAZOV$ BROTHER$, GUMA, LYRIQ, MACAN, Manizha, Maruv, Mary Gu, MIA BOYKA, NILETTO, OG Buda, Radjo, SLAVA MARLOW, ST, The Hatters, Wildways, Zivert и другие, всего более 40 артистов.
Артисты будут выходить в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великого Устюга и других городов.
Ведущим шоу станет Владимир Маркони. Он будет общаться с гостями: блогерами, стендаперами и другими знаменитостями.
Впервые VK Fest прошёл онлайн в мае 2020-го — он стал первым в России семидневным онлайн-фестивалем. Трансляции собрали 280 миллионов просмотров.