Телеканал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из‑за обвинений в харассменте

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Телеканал «Пятница» временно отстранил от работы продюсера программы «Пятница News» Сергея Ушакова из‑за обвинений в домогательствах со стороны девушки по имени Екатерина Романова.
Романова находилась в том же клубе, где Ушаков отмечал корпоратив канала. По словам Романовой, она столкнулась в туалете с Ушаковым, и тот предложил ей заняться сексом, а когда она отказалась — схватил ее за волосы и начал домогаться. Девушка закричала и вырвалась.
Пресс-служба «Пятница»
То, что произошло, недопустимо. Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы. Сейчас ведутся разбирательства, в случае признания его вины он незамедлительно будет уволен.
Романова уже написала заявление на мужчину. Полиция начала проверку — если она обнаружит состав преступления в действиях Ушакова, на него заведут уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Сам Ушаков отрицает свою вину и утверждает, что оказался в одной кабинке с Романовой случайно, потому что она не заперла дверь. По его словам, девушка сама предложила ему секс в обмен на должность телеведущей.