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Каждый пятый россиянин (20 %) считает пытки допустимыми в крайних случаях, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Каждый десятый респондент считает, что пытки можно использовать в крайних случаях, когда это может спасти жизни невинных людей. Еще 9 % опрошенных считают пытки допустимыми в отношении людей, совершивших тяжкие насильственные преступления. При этом две трети россиян не оправдывают применение пыток ни при каких обстоятельствах.
Почти половина участников опроса думают, что больше всего пытки распространены в учреждениях ФСИН: в колониях и тюрьмах. Еще 41 % респондентов верят, что пытки применяются в ходе следствия и в полиции, а 18 % — в Следственном комитете и ФСБ. Около трети опрошенных не смогли ответить на вопрос о том, в каких учреждениях России распространены пытки.
В опросе приняли участие 1 636 россиян в возрасте от 18 лет из 50 регионов России.
Источник: «Левада-центр»