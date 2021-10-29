Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам лишения свободы по делу о гостайне

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Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии общего режима по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну.
По версии следствия, Пыж добыл информацию о конструктивных особенностях и технических системах некоторых режимных объектов Московского региона. Ранее СМИ писали, что блогер перевез на Украину секретную информацию.
Блогера арестовали в августе 2020 года. Тогда в медиа появилась информация, что Пыж получил сведения о так называемом «Метро-2» — сети засекреченных подземных сооружений в Москве. Мужчина планировал снять ролик о «Метро-2» и частично признал вину.
Источник: «Интерфакс»