Депутату Рашкину продлили запрет определенных действий до 29 марта

Купить рекламу
Обновление
9 февраля
Басманный суд Москвы продлил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 марта.
Обновление
28 декабря
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Валерия Рашкина за отказ пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Кроме того, Рашкина лишили водительских прав на полтора года.
Обновление
14 декабря
Басманный суд назначил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Рашкину запретили выходить из дома с 23:00 до 07:00, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а также посещать охотничьи угодья.
Запрет действует до 13 февраля 2022 года.
Обновление
13 декабря
Следственный комитет предъявил обвинение в незаконной охоте Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину. Он не признает вину.
Рашкина обвиняют по части 2 статьи 258 УК (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, следствие попросило суд запретить Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00 и общаться со свидетелями.
Обновление
2 декабря
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте против депутата Валерия Рашкина.
Максимальное наказание по этой статье — штраф в миллион рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Обновление
30 ноября
Госдума лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности по делу о убийстве лося.
Решение поддержали все фракции, кроме КПРФ.
25 ноября
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося. По словам Рашкина, он перепутал его с кабаном.
Он был уверен, что охотился законно и у людей, пригласивших его, была лицензия на отстрел животных. Депутат считает, что стал жертвой провокации. Ранее он говорил, что случайно нашел тушу лося — сейчас Рашкин объяснил эти слова тем, что никого не хотел подставлять.
Обновление
18 ноября
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подтвердил, что его задержали с тушей лося в багажнике, однако отрицает причастность к незаконной охоте.
По словам Рашкина, он не убивал лося, а нашел уже почти разделанную тушу в лесу и хотел отвезти ее в полицию. Дупутат заявил, что был трезв, но отказался от медосвидетельствования, опасаясь фальсификации. «Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация», — сказал Рашкин.
Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике.
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. В МВД также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной охоте. В релизе ведомства не раскрывается фамилия задержанного, однако информация совпадает с сообщениями СМИ о задержании депутата.
Саратовское издание «Регион 64» со ссылкой на источник пишет, что Рашкин ехал на «Ладе Ларгус» вместе с еще одним мужчиной, когда их остановила полиция. «Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», — заявил источник СМИ.
По данным медиа, Рашкин отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие опьянения, поэтому на него также составили протокол о невыполнении требования.
Источник: ТАСС, «РИА Новости»
Фотографии: Совет Федерации