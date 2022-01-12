Размер средней пенсии в России увеличится до 19 тысяч рублей

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Минтруд заявил, что размер средней пенсии в России после новой индексации составит 19 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».
Пенсии на 2022 год были традиционно проиндексированы 1 января, на этот раз на 5,9 %, в результате размер средней пенсии составил 17 тысяч рублей. Однако 12 января президент Владимир Путин на совещании правительства распорядился проиндексировать пенсии на 8,6 % с учетом повышенной инфляции 2021 года.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила РИА «Новости», что пенсии будут пересчитаны в ближайшее время. «Он [этот законопроект] будет оперативно рассмотрен парламентом», — заявила Святенко.
Источник: РИА «Новости», «Интерфакс»