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Разместить в Екатеринбурге композицию «Урал»
Разместить в Екатеринбурге композицию «Урал»
Новости

Предложение дняРазместить в Екатеринбурге композицию «Урал»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил все же разместить в городе композицию «Урал», проект которой готовили для конкурса проектов стелы у аэропорта Кольцово.

Алексей Орлов

мэр Екатеринбурга

Работа исполнена глубокого философского смысла. Лишь когда наблюдатель находит правильную позицию, элементы композиции складываются для него в слово «Урал». Точно так же, как и сам Екатеринбург, Урал невозможно понять с наскока — эта истина открывается лишь тому, кто проделал изрядный труд души и ума для ее поисков.

Сейчас администрация выбирает место, где может появится композиция. Свои предложения можно оставить в комментариях к посту мэра.

17 декабря завершился конкурс проектов стелы, которую установят у аэропорта Кольцово. Выбрали объект, который заключает в себе синтез нескольких образов: кольца, Петли Нестерова и Демидовского узла.

Источник: Алексей Орлов

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