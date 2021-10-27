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Суд обязал закрасить граффити с Хармсом на фасаде дома в центре Петербурга

26 октября Дзержинский районный суд Петербурга обязал ТСЖ «Маяковского 11» закрасить граффити с писателем Даниилом Хармсом на фасаде дома в центре города. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Администрация Центрального района потребовала устранить «несогласованный» портрет Хармса еще в апреле. Петербуржцы выступили против. Петицию, требующую сохранить и узаконить граффити с Хармсом, подписали почти 30 тысяч жителей города.

Устранить «несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома» должны в течение месяца.

Граффити на фасаде дома в центре Петербурга появилось в 2016 году. В этом доме (по адресу ул. Маяковского, 11) Хармс прожил 15 лет. Портрет писателя нарисовали художники Паша Кас и Павел Мокич.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга


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