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Бизнесмен из Петербурга собирается превратить старую «Победу» в передвижную буккроссинговую точку

Акционер сервиса Gett Владимир Маринович собирается создать в Петербурге буккроссинговую точку на колесах. Для этого он купил старый автомобиль «Победа» и планирует переделать машину в передвижную полку. Эту историю о петербургском бизнесмене рассказала «Фонтанка».

Как рассказал Маринович «Фонтанке», «Победу» будут перевозить как прицеп по территории Петроградского района. Книги из передвижной полки можно будет брать бесплатно. Но приветствуется приносить что-то взамен.

Бизнесмену Мариновичу уже удалось развить одну из буккроссинговых точек в Кронштадте. Он ездил по городу и собирал у петербуржцев ненужные книги. По словам Мариновича, одним из основателей той точки является бывший гендиректор «Буквоеда» Денис Котов. 

Источник: «Фонтанка»

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