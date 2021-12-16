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Центробанк планирует запретить инвестиции в криптовалюты в России из-за угрозы «финансовой стабильности», сообщил Reuters со ссылкой на два близких к ведомству источника.
По словам источников издания, ведомство ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете на такие инвестиции. Один из собеседников сообщил, что мера может распространиться на новые приобретения криптоактивов, но не на те, которые уже были совершены. Другой источник рассказал, что нынешняя позиция ЦБ заключается в «полном отказе» от всех криптовалют.
Центробанк сообщил Reuters, что готовит консультативный отчет, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу. Другие подробности ведомство не рассказало.
Источник: Reuters