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Новости

Роскомнадзор потребовал от The Village, «Медузы» и «Дождя» удалить десятки новостей по расследованиям «Проекта»

обновлено18 декабря 2021

Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры потребовал удалить с сайта The Village сразу пять новостей, написанных по расследованиям издания «Проект»*.

Причина — публикация «информационных материалов организаций, деятельность которых признанна нежелательной».

Какие новости потребовал удалить РКН:

  • О том, что в нулевые в России было совершено на 20 % преступлений больше, чем в 90-е годы;
  • О многомиллионной недвижимости ведущей телеканала «Россия 1» Наили Аскер-заде;
  • О количестве россиян, которые покинули страну за третий президентский срок Путина;
  • О госконтрактах, на которых заработали друзья директора Эрмитажа;
  • О самогоне с изображением медведя на бутылках, который изготавливает Дмитрий Медведев.

Самая старая новость из пяти выпущена в 2018 году, последняя — в мае 2021 года. При этом «Проект»* признали нежелательной организацией только в июле этого года.

The Village был вынужден удалить публикации, иначе Роскомнадзор заблокировал бы наш сайт. При этом новости, передающие содержание тех же расследований «Проекта»*, до сих пор доступны на сайтах других СМИ.

Обновление, 19:20

Роскомнадзор также потребовал удалить около 60 публикаций, написанных по расследованиям «Проекта»*, с сайтов «Дождя»* (получил более 30 уведомлений об удалении новостей), «Медузы»*, The Bell и «Знака». Все СМИ выполнили требования РКН.

*Власти считают «Проект» нежелательной организацией, а «Дождь» и «Медузу» — иностранными агентами.

Источник: The Village

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