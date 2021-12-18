Роскомнадзор потребовал от The Village, «Медузы» и «Дождя» удалить десятки новостей по расследованиям «Проекта»

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Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры потребовал удалить с сайта The Village сразу пять новостей, написанных по расследованиям издания «Проект»*.
Причина — публикация «информационных материалов организаций, деятельность которых признанна нежелательной».
Какие новости потребовал удалить РКН:
Самая старая новость из пяти выпущена в 2018 году, последняя — в мае 2021 года. При этом «Проект»* признали нежелательной организацией только в июле этого года.
The Village был вынужден удалить публикации, иначе Роскомнадзор заблокировал бы наш сайт. При этом новости, передающие содержание тех же расследований «Проекта»*, до сих пор доступны на сайтах других СМИ.
Обновление, 19:20
Роскомнадзор также потребовал удалить около 60 публикаций, написанных по расследованиям «Проекта»*, с сайтов «Дождя»* (получил более 30 уведомлений об удалении новостей), «Медузы»*, The Bell и «Знака». Все СМИ выполнили требования РКН.
*Власти считают «Проект» нежелательной организацией, а «Дождь» и «Медузу» — иностранными агентами.
Источник: The Village