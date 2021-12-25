«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо»

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Обновление
25 декабря, 17:14
Сайт «ОВД-Инфо»* пропал из поисковой выдачи «Яндекса» после его блокировки Роскомнадзором.
Теперь поисковик показывает только соцсети проекта и пишет, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства».
В Google ссылка на сайт «ОВД-Инфо»* по-прежнему доступна.
Обновление
25 декабря, 13:25
Роскомнадзор потребовал от социальных сетей заблокировать аккаунты «ОВД-Инфо»*.
Блокировка связана с решением Луховицкого городского суда. Он признал, что проект занимается «пропагандой терроризма и экстремизма», пояснили в ведомстве.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «ОВД-Инфо»*.
В твиттере «ОВД-Инфо»* сказано, что решение о блокировке страницы принял Луховицкий суд Московской области 20 декабря.
«13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться на следующий день в Луховицкую прокуратуру», — пишут представители проекта.
Адвокату «ОВД-Инфо»* суть претензий не объяснили и встречу перенесли на другой день. При этом 15 декабря материалы передали в суд (проект об этом не уведомили), а через пять дней он вынес решение о блокировке.
*Власти считают организацию иноагентом.
Источник: «ОВД-Инфо» (власти считают иноагентом)