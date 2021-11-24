5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Росздравнадзор передал данные 37  антипрививочников в прокуратуру

В начале ноября Росздравнадзор поручил своим региональным подразделениям найти в соцсетях и СМИ информацию об антипрививочниках. В среду, 24 ноября, стало известно, что ведомство передало в прокуратуру и СК данные о 37 противниках вакцинации.

Больше всего антипрививочников выявили в Карелии — 18 человек. Второе место заняла Ростовская область — 8 антипрививочников. Также в прокуратуру передали данные о 5 жителях Волгоградской области, 2 — Смоленской и по одному — в Питере, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

Наказывать за агитацию против вакцинации могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ — за распространение заведомо ложной информации. Статьи предусматривают до 3 лет лишения или ограничения свободы.

Источник: «Известия»

скопировать ссылку

Тэги

Алексей Навальный снова подал иск к администрации колонии в Покрове
24 ноября 2021

Алексей Навальный снова подал иск к администрации колонии в Покрове

хочу ещё материалов
Закрыть