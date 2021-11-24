Росздравнадзор передал данные 37  антипрививочников в прокуратуру

Купить рекламу
В начале ноября Росздравнадзор поручил своим региональным подразделениям найти в соцсетях и СМИ информацию об антипрививочниках. В среду, 24 ноября, стало известно, что ведомство передало в прокуратуру и СК данные о 37 противниках вакцинации.
Больше всего антипрививочников выявили в Карелии — 18 человек. Второе место заняла Ростовская область — 8 антипрививочников. Также в прокуратуру передали данные о 5 жителях Волгоградской области, 2 — Смоленской и по одному — в Питере, Ленинградской области, Якутии и Томской области.
Наказывать за агитацию против вакцинации могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ — за распространение заведомо ложной информации. Статьи предусматривают до 3 лет лишения или ограничения свободы.
Источник: «Известия»