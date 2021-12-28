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Розыгрыш мерча «В Нижнем Новгороде творить» от «Центра 800»
Розыгрыш мерча «В Нижнем Новгороде творить» от «Центра 800»
Промо

Розыгрыш мерча «В Нижнем Новгороде творить» от «Центра 800»

Креативные индустрии в Нижнем развиваются невероятными темпами. В последние несколько лет поднялся уровень и в сфере видеопродакшена, киноиндустрии, современного искусства, медиа-арта и ивентов и все это, во многом благодаря подготовке к 800-летию. Мы уверены, что среди наших читателей большинство — именно представители творческих профессий или развиваются в этом направлении.

Специально для новогоднего адвент-календаря The Village «Нижний800» объявляет розыгрыш уникального набора мерча Creativity Team, в который входят:

  • укороченный худи необычного покроя «В Нижнем Новгороде — творить»
  • шоппер с удлиненными ручками
  • носки НН800

Розыгрыш пройдет в нашем инстаграме. Для участия в нем нужно всего лишь:

  • быть подписанными на @nizhny800 и @village_nn
  • отметить в комментариях к посту с розыгрышем своего самого креативного друга 

Пусть все узнают о ваших талантливых друзьях! Итоги розыгрыша подведем 11-го января в сторис инстаграма. Удачи и больше креатива вам в наступающем 2022-м!

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