Розыгрыш мерча «В Нижнем Новгороде творить» от «Центра 800»

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Креативные индустрии в Нижнем развиваются невероятными темпами. В последние несколько лет поднялся уровень и в сфере видеопродакшена, киноиндустрии, современного искусства, медиа-арта и ивентов и все это, во многом благодаря подготовке к 800-летию. Мы уверены, что среди наших читателей большинство — именно представители творческих профессий или развиваются в этом направлении.
Специально для новогоднего адвент-календаря The Village «Нижний800» объявляет розыгрыш уникального набора мерча Creativity Team, в который входят:
Розыгрыш пройдет в нашем инстаграме. Для участия в нем нужно всего лишь:
Пусть все узнают о ваших талантливых друзьях! Итоги розыгрыша подведем 11-го января в сторис инстаграма. Удачи и больше креатива вам в наступающем 2022-м!