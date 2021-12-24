Розыгрыш от «Еды и культуры», «Селедки и кофе» и Vins

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Чтобы настрой на грядущий год был максимально положительным, «Еда и Культура» предлагает начать его с идеального дня и предлагает уникальный розыгрыш.
Два заведения объединились, чтобы сделать ваше второе января тем самым идеальным днем: завтрак в легендарной «Селедке и Кофе» на Рождественской — ужин в новом винном ресторане Vins на Зеленском съезде. Сложно представить более идеальный день для первого бодрствующего дня в году!
Завтрак в «Селедке» можно будет выбрать любой из меню заведения, ужин в Vins будет представлен любым горячим блюдом из меню на выбор и бокалом вина.
Сам розыгрыш будет проходить в нашем инстаграме — читайте условия, участвуйте и ждите чуда! Итоги подведем днем 1 января.