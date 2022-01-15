РПЦ требует запретить концерты Тилля Линдеманна

Купить рекламу
Юристы РПЦ совместно с общественным движение «Родительская палата» требуют запретить концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает в своем инстаграме иерей Федор Лукьянов.
Представители «Родительской палаты» совместно с РПЦ составили открытое обращение в правоохранительные органы, в котором требуют отменить выступления артиста в рамках тура «Я ненавижу детей». В документе говорится, что песни Линдеманна пропагандируют ненависть к детям, аборты и каннибализм.
Концерты артиста в Москве и Новосибирске, намеченные на конец января были перенесены. В инстаграме Линдеманна говорится, что выступления отложены из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. Новые даты концертов, пока неизвестны.