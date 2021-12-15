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RT подал в суд на продавцов мерча в поддержку «Медузы» со словом «иноагент»

Медиахолдинг RT подал иск к московскому магазину Feelosophy Store, который выпустил мерч со словом «иностранный агент» в поддержку «Медузы»*.

Суть иска не раскрывается, однако известно, что организация АНО «ТВ-Новости», владеющая RT, требует с основателя Feelosophy Store Георгия Сарибекяна 500 тысяч рублей.

В 2018 году RT открыл онлайн-магазин, в котором стал продавать футболки с надписью «иностранный агент». В мае 2021 года холдинг подал заявку на регистрацию товарного знака «иноагент», однако по состоянию на ноябрь заявка еще не была одобрена.

Осенью 2021 года RT прислал претензию Feelosophy Store, который в конце августа выпустил футболки с надписью «иностранный агент» в поддержку «Медузы».

*Власти считают это СМИ иностранным агентом.

Источник: текст иска

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