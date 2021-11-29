Комик Руслан Белый рассказал об отмене концертов по требованию властей

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Осенью 2021 года у комика Руслана Белого отменились три из пяти запланированных концертов.
По словам Белого, организаторы концертов заявили о негласном запрете властей на его выступления. При этом только в Петербурге вышло официальное объяснение о том, что концерт не согласован городским комитетом по культуре. Однако почему именно петербургские власти отказались от проведения мероприятия, неизвестно.
«Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список», — заявил Белый. Он считает, что запреты вызваны выходом на YouTube его концертов «Я свой» и «Почему я отрастил усы», в которых есть политические шутки. Комик также упомянул, что ему отказали в участии в программе «Вечерний Ургант».
Источник: «Бухарог Лайв»
Фотографии: Руслан Белый