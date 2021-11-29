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Комик Руслан Белый рассказал об отмене концертов по требованию властей
Комик Руслан Белый рассказал об отмене концертов по требованию властей
Новости

Комик Руслан Белый рассказал об отмене концертов по требованию властей

Осенью 2021 года у комика Руслана Белого отменились три из пяти запланированных концертов.

По словам Белого, организаторы концертов заявили о негласном запрете властей на его выступления. При этом только в Петербурге вышло официальное объяснение о том, что концерт не согласован городским комитетом по культуре. Однако почему именно петербургские власти отказались от проведения мероприятия, неизвестно.

«Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список», — заявил Белый. Он считает, что запреты вызваны выходом на YouTube его концертов «Я свой» и «Почему я отрастил усы», в которых есть политические шутки. Комик также упомянул, что ему отказали в участии в программе «Вечерний Ургант».

Источник: «Бухарог Лайв»

Фотографии: Руслан Белый

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