Рюкзак из ткани парашюта от бренда Summa и «Ламбада-маркета»

Купить рекламу
«Ламбада-маркет» и нижегородский бренд аксессуаров Summa выпустили коллекцию сумок из цельного парашюта.
В линейку вошли шопперы и рюкзаки. Обычный шоппер обойдется в 2 000 рублей, с дном и ручкой из плотной, технической ткани — в 2 250 рублей, а рюкзак — в 2 500 рублей.
Каждый товар коллекции сшит вручную в Нижнем Новгороде. Купить шопперы и рюкзак можно здесь.
Summa — бренд аксессуаров и вещей из материалов, который были использованы в разных сферах, не относящихся к одежде (парашюты, технические материалы и домашний текстиль).
Источник, фотографии: пресс-служба «Ламбада-маркет»