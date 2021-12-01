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Рюкзак из ткани парашюта от бренда Summa и «Ламбада-маркета»
Рюкзак из ткани парашюта от бренда Summa и «Ламбада-маркета»
Новости

Товар дняРюкзак из ткани парашюта от бренда Summa и «Ламбада-маркета»

«Ламбада-маркет» и нижегородский бренд аксессуаров Summa выпустили коллекцию сумок из цельного парашюта.

В линейку вошли шопперы и рюкзаки. Обычный шоппер обойдется в 2 000 рублей, с дном и ручкой из плотной, технической ткани — в 2 250 рублей, а рюкзак — в 2 500 рублей.

Каждый товар коллекции сшит вручную в Нижнем Новгороде. Купить шопперы и рюкзак можно здесь.

Summa — бренд аксессуаров и вещей из материалов, который были использованы в разных сферах, не относящихся к одежде (парашюты, технические материалы и домашний текстиль).

Источник, фотографии: пресс-служба «Ламбада-маркет»

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