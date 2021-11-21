РЖД отменит или сократит более 40 поездов из-за падения спроса

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Из-за падения спроса компания РЖД отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов.
Сокращения затронут маршруты из Нижнего Новогорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Волгограда, Мурманска, Нижневартовска и Челябинска. Полный список отмененных поездов можно посмотреть здесь.
В случае «высокой востребованности» график курсирования моездов могут снова увеличить, отметили в РЖД. При этом в новогодний период комания собирается назначить около 500 дополнительных поездов по самым востребованным маршрутам.
Источник: «РБК»