Самая добрая акция от нижегородской МЕГИ

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Объявляем вероятно самую добрую акцию уходящего и наступающего года совместно с МЕГОЙ НН!
По статистике, 81% людей во всем мире получают подарки, которые не используют и даже не открывают. МЕГА предлагает всем нижегородцам и в частности читателям The Village Нижний Новгород удвоить радость дарения и подарить ненужным вещам активную и счастливую жизнь!
Для участия в акции есть несколько элементарных шагов:
*Подарки принимаем 19 и 26 декабря с 11:00 до 18:00, c 5 по 9 января с 12:00 до 17:00.
#doubleholiday #reboxing