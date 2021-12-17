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Самая добрая акция от нижегородской МЕГИ
Самая добрая акция от нижегородской МЕГИ
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Адвент-календарьСамая добрая акция от нижегородской МЕГИ

Объявляем вероятно самую добрую акцию уходящего и наступающего года совместно с МЕГОЙ НН!

По статистике, 81% людей во всем мире получают подарки, которые не используют и даже не открывают. МЕГА предлагает всем нижегородцам и в частности читателям The Village Нижний Новгород удвоить радость дарения и подарить ненужным вещам активную и счастливую жизнь!

Для участия в акции есть несколько элементарных шагов:

  1. Найти у себя неиспользованный подарок и написать его короткую историю
  2. Принести его в МЕГА ДЕЛО или «Штаб-квартиру» The Village в центре города (Почаинская, 17ж)*
  3. Далее все жители и гости области смогут в соцсетях забронировать понравившийся подарок
  4. Прийти 16 января и торжественно получить свой подарок, бережно упакованный в МЕГА в подарочный бокс!
  5. Если по каким-то причинам ты не успеешь на большой праздник — не беда! В любой день до 31 января МЕГА будет ждать тебя за твоим новогодним сюрпризом.

*Подарки принимаем 19 и 26 декабря с 11:00 до 18:00, c 5 по 9 января с 12:00 до 17:00.

#doubleholiday  #reboxing

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