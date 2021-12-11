Samsung отметил 30-летие в России

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Компания Samsung отметила 30-летие на российском рынке и устроила вечеринку в Трехгорной мануфактуре.
Гостям представили новинки этого года: инновационный телевизор Neo QLED, первый в мире вертикальный телевизор Sero для просмотра мобильного контента и интерьерный телевизор-картина The Frame.
Также на вечеринке показали модульный холодильник BeSpoke с цветными панелями, которые можно подобрать в зависимости от дизайна помещения и желания владельца, гибкие смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Flip3.
Кроме того, Samsung придумал pop-up музей, экспонатами которого стали замороженные во льду «раскладушки» — раннее поколение телефонов Samsung.
Источник: пресс-служба Samsung