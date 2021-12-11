6 января, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Samsung отметил 30-летие в России

Компания Samsung отметила 30-летие на российском рынке и устроила вечеринку в Трехгорной мануфактуре.

Гостям представили новинки этого года: инновационный телевизор Neo QLED, первый в мире вертикальный телевизор Sero для просмотра мобильного контента и интерьерный телевизор-картина The Frame.

Также на вечеринке показали модульный холодильник BeSpoke с цветными панелями, которые можно подобрать в зависимости от дизайна помещения и желания владельца, гибкие смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Flip3.

Кроме того, Samsung придумал pop-up музей, экспонатами которого стали замороженные во льду «раскладушки» — раннее поколение телефонов Samsung.

Источник: пресс-служба Samsung

скопировать ссылку

Тэги

Предложение дня
11 декабря 2021

Разрешить пассажирам поезда с верхними местами поесть за столом внизу

хочу ещё материалов
Закрыть