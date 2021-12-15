Новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале» пройдет в Иркутске 18 и 19 декабря

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18 и 19 декабря в Иркутске пройдет ежегодная новогодняя ярмарка экологичных товаров «Сделано на Байкале». Посетителям предложат товары выпускников Школы экологического предпринимательства, местных экопроизводителей и мастеров «Иркутского Арбата» — подарки, украшения и елочные игрушки ручной работы, натуральную байкальскую косметику, авторские вязаные шапки и варежки, экосладости и многое другое.
На прилавках ярмарки «Сделано на Байкале» будут продавать фермерские продукты и экологичные сладости — сыры из коровьего и козьего молока, сыродавленные масла, кедровые орехи, пюре, соусы и джемы из таежных ягод, кедровые масло, жмых и коктейли, апельсиновые, черемуховые и шоколадные пряники, слайсы из пророщенных семян льна.
Здесь же можно будет купить и оригинальные новогодние подарки — елочные игрушки, керамическую и деревянную посуду, вязаные игрушки, авторские открытки, авторские вязаные шапки, варежки, шарфы и носки, экоигры и изделия из джута.
Помимо этого, участники ШЭПР представят косметику и украшения ручной работы — деревянные и керамические броши, браслеты из камней и серьги из меди с натуральными камнями, маски, тоники, бальзамы, кремы и сыворотки из растительных масел без синтетических консервантов и эмульгаторов лаборатории природной косметики «Вдохновение», натуральное мыло и шампуни.
На ярмарке «Сделано на Байкале» состоится показ коллекций «Мода из сердца Сибири» от альянса мастеров «ЭКО БлагоS», где представят коллекции одежды, обуви, аксессуаров и украшений от дизайнеров Иркутской области — Светланы Шишкарёвой, Марины Черкашиной, Натальи Минаковой, Ольги Баяновой, Майи Шафранской и творческого дуэта «ЛеНо».
«Подарки на Новый год важно подбирать осознанно и бережно — не покупать дешевые никому не нужные некачественные вещи, а выбирать местных производителей, товары из экологически чистых материалов и натуральные полезные продукты. Мы проводим новогоднюю ярмарку „Сделано на Байкале“, чтобы иркутяне познакомились с местными мастерами и купили экологичные подарки для своих любимых», — говорит Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской».
Новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале» пройдет 18 и 19 декабря с 12:00 до 19:00 в ТВЦ «Галерея Революция» (ул. Карла Маркса, 40). При входе посетителям старше 18 лет необходимо показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19 в последние 6 месяцев, подтверждаемый QR-кодом с единого портала государственных услуг.
Ярмарку «Сделано на Байкале» организует фонд «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «От осознанного потребления к устойчивому развитию на берегах Байкала».