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Предложение дняСделать бесплатным проезд на общественном транспорте для детей до 16 лет

Проезд на общественном транспорте должен стать бесплатным для детей от 7 до 16 лет, предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам Останиной, законопроект находится в разработке. «На бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки», — добавила глава комитета.

Сейчас бесплатно ездить могут только дети до 7 лет. Кроме того, подростков до 16 лет, которые не оплатили проезд, нельзя высаживать из транспорта.

Источник: «РИА Новости»

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