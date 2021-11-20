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Проезд на общественном транспорте должен стать бесплатным для детей от 7 до 16 лет, предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
По словам Останиной, законопроект находится в разработке. «На бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки», — добавила глава комитета.
Сейчас бесплатно ездить могут только дети до 7 лет. Кроме того, подростков до 16 лет, которые не оплатили проезд, нельзя высаживать из транспорта.
Источник: «РИА Новости»