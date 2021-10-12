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Обновление
9 июня, 10:51
Второй кассационный суд отменил арест ректора Шанинки Сергея Зуева и направил постановление на новое рассмотрение.
Обновление
30 марта, 14:30
Московский городской суд продлил арест ректору Шанинки Сергею Зуеву до 5 июня. Защита просила отпустить Зуева под домашний арест и учесть тяжелое состояние здоровья и более 250 поручительств.
Обновление
29 декабря
Ректора Шанинки Сергея Зуева, который находился в больнице, отправили обратно в СИЗО «Матросская тишина» для проведения следственных действий.
«Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока не известно», — сказал член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
Обновление
22 декабря
Сергея Зуева переведут из тюремной больницы в гражданскую больницу по рекомендации врачей «Матросской тишины».
10 декабря
Адвокаты Сергея Зуева обратились в прокуратуру и СК с просьбой отпустить ректора из-под ареста.
Накануне Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что не видит никакой необходимости для содержания Сергея Зуева в СИЗО.
27 ноября
Ректора Шанинки Сергея Зуева переведут в больницу при СИЗО «Матросская тишина» из-за состояния здоровья.
«Он пытается выглядеть молодцом, улыбается, шутит. Видно, что у него и энергетика сильная, но физически ему, конечно, тяжело, потому что он не долечился же», — рассказал член ОНК Александр Хуруджи.
25 ноября
МВД предъявило обвинение в деле о фиктивном трудоустройстве ректору Шанинки Сергею Зуеву.
По версии следствия, Зуев вступил в сговор с бывшей заместительницей министра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора «Фонда новых форм развития образования», чтобы заключить фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения.
10 ноября
У ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО отобрали сумку с жизненно-необходимыми вещами, рассказал член московской ОНК Алексей Мельников.
В сумке были теплые вещи, средства гигиены, белье и тонометр — недавно Зуев перенес операцию на сердце, ему необходимо следить за давлением. После вмешательства ОНК администрация СИЗО обещала принять вещевую передачу для Зуева от его жены.
Обновление
29 октября
Сотрудники ФСИН забрали ректора Шанинки Сергея Зуева из больницы, где он лежал с гипертоническим кризом, и увезли на медосвидетельствование.
При этом у ФСИН не было постановления следователя, а адвоката Зуева Руслана Кожура не уведомили о том, что Зуева увезут. «Если это медосвидетельствование, то оно незаконно, поскольку не может быть реализовано сейчас без нашего участия», — заявил защитник.
Обновление
20 октября
Ректор Шанинки Сергей Зуев, который находится под домашним арестом по делу о хищении, попал в больницу с гипертоническим кризом.
Обновление
19 октября
Прокуратура попросила отменить домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева и отправить его в СИЗО.
14 октября, 8:35
Ректора Шанинки Сергея Зуева отправили под домашний арест до 7 декабря. При это следствие просило поместить его в СИЗО.
Студенты, выпускники и преподаватели Шанинки выступили с открытым письмом в защиту задержанного ректора. Обращение подписали более 200 человек.
Обновление
13 октября, 13:09
Следствие запросило арестовать ректора Шанинки Сергея Зуева, который проходит в качестве подозреваемого по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.
Обновление
12 октября, 16:10
Ректор Шанинки Сергей Зуев проходит в качестве подозреваемого по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Его подозревают в хищении 21 миллиона рублей, принадлежащих образовательному проекту «Фонд новых форм развития образования».
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев задержан в рамках дела бывшей замминистра просвещения Марины Раковой.
Как сообщил один из источников «Медузы» (власти считают издание иноагентом), Зуева задержали «для избрания меры пресечения».
Бывшего вице-президента Сбербанка и бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову подозревают в хищении 50 миллионов рублей. До 6 декабря Ракова будет находиться под домашним арестом.