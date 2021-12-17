Металлургический шарф от «Кружка»

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Творческое объединение «Кружок», художник Рома Бантик и Объединенная металлургическая компания (ОМК) представили совместную коллекцию одежды.
Чтобы выпустить линейку мерча, дизайнеры побывали на предприятии, где поговорили со сварщиками, плавильщиками, настройщиками прокатных станов о работе на заводе и об их личных интересах.
В коллекцию попали шарф «Круговорот» (2000 рублей), футболка «Стальные люди» (2000 рублей) и толстовка «Точка плавления» (6000 рублей). Все модели можно купить на сайте «Кружка» и в поп-ап магазине в пространстве Campus на «Флаконе». Кроме того, на посвященной выходу капсулы странице доступны истории работников ОМК и галерея с производства.
Источник, фотографии: представители проекта