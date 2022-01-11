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«Речь идет о перспективе лишения свободы»: Виктор Шендерович уехал из России
«Речь идет о перспективе лишения свободы»: Виктор Шендерович уехал из России
Новости

«Речь идет о перспективе лишения свободы»: Виктор Шендерович уехал из России

Писатель Виктор Шендерович* покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина.

В конце 2021 года юридическая служба компании «Конкорд» Пригожина попросила полицию завести уголовное дело о клевете в отношении Шендеровича из-за высказываний в адрес бизнесмена.

Так, в эфире «Эха Москвы» Шендерович говорил о связи Пригожина с военной компанией Вагнера, которая, как утверждал писатель, причастна к убийству режиссера Александра Расторгуева, журналиста Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко в Африке в 2018 году.

Статья о клевете предусматривает ограничение свободы на время следствия, заявил Шендерович. «У меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена», — отметил он.

*Власти считают его иностранным агентом.

Источник: Виктор Шендерович

Фотографии: Олег Юнаков

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