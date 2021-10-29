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В Москве откроются первые курсы программирования для женщин

Международная школа программирования «Алгоритмика» откроет первые курсы программирования в Москве, учиться на которых смогут только женщины.

Занятия будут проходить очно, они начнутся 22 ноября и продлятся 3 месяца. Студентки с нуля изучат фронтенд-разработку, а также создадут шесть проектов для портфолио. Обучение платное. Записаться на курс можно на сайте школы.

«Алгоритмика» решила открыть буткемп после того, как провела опрос среди женщин в IT. Выяснилось, что 90 % разработчиц регулярно сталкивается с мнением, что они занимаются неженским делом.

Источник: «Алгоритмика»

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