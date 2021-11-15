«Ъ»: срок регистрации корпоративных сим-карт могут продлить до февраля 2022 года

Купить рекламу
Обновление
Минцифры может продлить срок регистрации корпоративных сим-карт на «Госуслугах» до конца февраля 2022 года.
В России после 1 декабря могут отключить больше половины корпоративных мобильных номеров из-за нарушения закона о «серых» сим-картах. Всего в стране около 32 миллионов корпоративных сим-карт.
Согласно поправкам к закону «О связи», корпоративные клиенты должны внести данные о пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на «Госуслугах». Однако половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор этого не сделали.
Если корпоративные клиенты не предоставят данные до 30 ноября, оператор связи должен приостановить оказание услуг уже с 1 декабря.
Корпоративные абоненты получили от операторов напоминание о необходимости подать сведения, сообщили в Минцифры. В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 говорят, что сделали процедуру регистрации сим-карт максимально «безболезненной». В «Мегафоне» ситуацию не комментировали.
Источник: «Коммерсантъ»