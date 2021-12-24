Бумер и Бумерка готовят Колобка в браузерной сказке от «Самоката» и «СберЗвука»

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Сервис доставки продуктов «Самокат» и аудиосервис «СберЗвук» создали игру «Сказки с доставкой», где переписали привычные сказочные сюжеты на современный лад.
Внутри — восемь сказок, героями которых стали Бумер и Бумерка, школьники Гензелев и Гретельман, Мордомыл, РЭПка, Красная папочка и другие персонажи. Пользователю нужно управлять курьером Иваном и по пути искать продукты «Самоката». В конце за это игроку дадут скидку в обоих сервисах.
«Сказки с доставкой» доступны по ссылке.
Источник, обложка: представители проекта