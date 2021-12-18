Скидка от сети парфюмерно-косметических супермаркетов «Золотое яблоко»

Купить рекламу
В преддверии Нового Года сеть парфюмерно-косметических супермаркетов «Золотое Яблоко» специально для читателей и читательниц The Village Нижний Новгород дарит дополнительную скидку +10% к карте лояльности в мобильном приложении. Скидка суммируется с текущей скидкой по карте клиента.
Получить скидку очень просто:
1. Скачайте приложение «Золотое Яблоко» на свой смартфон
2. Добавьте нужные средства в корзину.
3. Введите промокод: ВИЛЛАДЖ в поле «промокод» при оформлении заказа.
При заказе от 1 000 рублей действует бесплатная доставка. Также можно воспользоваться сервисом быстрой доставки и получить свой заказ в течение двух часов.
Акция действует для России с 19 декабря по 31 декабря включительно.
С общей информацией по применению промокодов можно ознакомиться на странице акций.