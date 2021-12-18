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Скидка от сети парфюмерно-косметических супермаркетов «Золотое яблоко»
Скидка от сети парфюмерно-косметических супермаркетов «Золотое яблоко»
Промо

Адвент-календарьСкидка от сети парфюмерно-косметических супермаркетов «Золотое яблоко»

В преддверии Нового Года сеть парфюмерно-косметических супермаркетов «Золотое Яблоко» специально для читателей и читательниц The Village Нижний Новгород дарит дополнительную скидку +10% к карте лояльности в мобильном приложении. Скидка суммируется с текущей скидкой по карте клиента.

Получить скидку очень просто:

1. Скачайте приложение «Золотое Яблоко» на свой смартфон

2. Добавьте нужные средства в корзину.

3. Введите промокод: ВИЛЛАДЖ в поле «промокод» при оформлении заказа.

При заказе от 1 000 рублей действует бесплатная доставка. Также можно воспользоваться сервисом быстрой доставки и получить свой заказ в течение двух часов.

Акция действует для России с 19 декабря по 31 декабря включительно.

С общей информацией по применению промокодов можно ознакомиться на странице акций.

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Металлургический шарф от «Кружка»
Товар дня
17 декабря 2021

Металлургический шарф от «Кружка»

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