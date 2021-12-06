Москвичей ждет сильнейший снегопад за всю послевоенную историю

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Во вторник, 7 декабря, в Москве начнется сильнейший снегопад за всю послевоенную историю.
Уже с 9 утра город заметет, а видимость ухудшится до 500 — 1 000 метров. По оценке Росгидромета, во вторник и среду в столице может выпасть до 16 мм осадков — около трети месячной нормы осадков.
Также москвичей ждет сильная гололедица, налипание снега и ветер с порывами до 15 метров в секунду. До вечера вторника в городе действует повышенный, «желтый» уровень опасности.
Источник: «Интерфакс»
Фотографии: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»