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Предложение дняСнизить стоимость обучения в вузах

В российских вузах нужно снизить стоимость обучения за год и установить фиксированную плату. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин.

Депутаты отправили письмо на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. В нем сказано, что цена за обучение в некоторых университетах может доходить до 500 тысяч рублей, «что 20–30 раз больше прожиточного минимума».

При этом в регионах ситуация еще хуже — там стоимость иногда достигает 15 прожиточных минимумов, добавили депутаты.

Источник: RT

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