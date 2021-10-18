Купить рекламу
В российских вузах нужно снизить стоимость обучения за год и установить фиксированную плату. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин.
Депутаты отправили письмо на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. В нем сказано, что цена за обучение в некоторых университетах может доходить до 500 тысяч рублей, «что 20–30 раз больше прожиточного минимума».
При этом в регионах ситуация еще хуже — там стоимость иногда достигает 15 прожиточных минимумов, добавили депутаты.
Источник: RT