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В Текстильщиках на Волгоградском проспекте начался снос памятника модернизма — бывшего музея Автозавода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), выпускавшего автомобильную марку «Москвич».
Здание в форме летающей тарелки опустело в 2012 году, когда территория АЗЛК перешла в собственность компании «Технополис „Москва“». Она планировала построить гостиничный комплекс с использованием здания музея, однако в 2021 году его начали сносить.
Хотя у музея нет охранного статуса, организация «Архнадзор» направила запрос в департамент инвестиционной и промышленной политики. В ответ власти сообщили, что собственник вправе поступать со зданием по своему усмотрению. По данным департамента, «Технополис „Москва“» «прорабатывает вопрос» по перемещению конструктивных элементов музея на новую площадку в Москве.
В 2021 году в павильоне «Транспорт» на ВДНХ открылась выставка «Мечта москвича», основную часть которой составляют экспонаты, сохраненные сотрудниками музея АЗЛК.
Источник, фотографии: «Архнадзор»