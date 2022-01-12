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Собянин утвердил проект застройки Тушинского аэродрома
Собянин утвердил проект застройки Тушинского аэродрома
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Собянин утвердил проект застройки Тушинского аэродрома

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект застройки восточной части бывшего Тушинского аэродрома, прилегающей к футбольному стадиону «Спартак».

На территории бывшего аэродрома построят 3 высотных жилых комплекса и 15 многоквартирных домов с подземными паркингами. Два из них возведут для участников программы реновации, живущих в районе Покровское-Стрешнево.Также там появятся четыре школы, семь детских садов, торгово-развлекательные центры, храм, Дворец спорта и теннисный центр.

Рядом с выходом со станции метро «Спартак» возведут транспортно-пересадочный узел, построят магистральные и местные улицы, обустроят тротуары для пешеходов и велодорожки. Для автомобилей и велосипедов организуют парковочные места. Сроки реализации проекта пока не сообщаются.

На территории Тушинского аэродрома неоднократно проводились рок-фестивали, в том числе знаменитый «Монстры рока» в 1991 году. Во время тушинского фестиваля «Крылья» в 2003-м произошел теракт, погибли 11 человек, еще 4 скончались в больнице.

Источник и обложка: Сайт мэра Москвы

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