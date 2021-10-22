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Владимир Путин: Закон об иностранных агентах нужно совершенствовать
Владимир Путин: Закон об иностранных агентах нужно совершенствовать
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Владимир Путин: Закон об иностранных агентах нужно совершенствовать

Российские власти «займутся совершенствованием закона» об иностранных агентах, заявил президент России Владимир Путин.

Путин говорил об «иностранных агентах», отвечая на вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. По словам президента, «массовой записи» в иностранные агенты в России нет, а «ковровым» образом иноагентов в России определять не будут. При этом знакомые Путина говорили ему, что занимаются благотворительностью, а их «подводят» к закону об иноагентах.

Кроме того, президент заявил, что постоянно дает своей администрации и депутатам поручения не злоупотреблять законом об иноагентах. Сам он считает, что опасность преувеличена — в России в отличие от США нет уголовной ответственности по закону об иностранных агентах (тут он ошибается).

Подписать петицию за отмену закона об иноагентах можно здесь.

Источник: «РИА Новости»

Фотографии: сайт Кремля

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