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Спасатели в течение часа не могли начать тушить пожар на Звездинке

Спасатели в течение часа не могли приступить к тушению пожара в доме №46б на Большой Покровской, который загорелся вечером 23 декабря. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На тяжесть пожара повлияло долгое ожидание энергетиков. После прибытия первых пожарных расчетов спасатели не могли приступить к тушению, так как энергетики приехали только через час. А тушить необесточенное здание пожарные не имеют права», — заявили в МЧС.

Напомним, что дом № 46б на Большой Покровской загорелся вечером 23 декабря, в пожаре погиб один мужчина, еще одна женщина госпитализирована в больницу №33.

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