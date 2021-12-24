Спасатели в течение часа не могли начать тушить пожар на Звездинке

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Спасатели в течение часа не могли приступить к тушению пожара в доме №46б на Большой Покровской, который загорелся вечером 23 декабря. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«На тяжесть пожара повлияло долгое ожидание энергетиков. После прибытия первых пожарных расчетов спасатели не могли приступить к тушению, так как энергетики приехали только через час. А тушить необесточенное здание пожарные не имеют права», — заявили в МЧС.
Напомним, что дом № 46б на Большой Покровской загорелся вечером 23 декабря, в пожаре погиб один мужчина, еще одна женщина госпитализирована в больницу №33.