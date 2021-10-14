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Из СПбГУП собираются отчислить целую группу после обморока студентки

В среду, 13 октября, СПбГУП выпустил приказ, согласно которому вуз приостанавил занятия учебной группы третьего курса по специальности «актерское искусство». Об этом сообщает журнал DOXA.

Решение об отчислении было принято на одном из последних заседаний кафедры. На этом заседании обсуждали обморок одной из студенток группы. Как пишет DOXA, ей стало плохо после того, как ректор вуза Александр Запесоцкий пытался заставить 10 студентов свидетельствовать против бывших преподавателей СПбГУП, с которыми сейчас судится вуз. Позже девушке вызвали скорую помощь.

На заседании сотрудники кафедры обсуждали, носил ли обморок «постановочный характер», и давали ему «оценку постановки и актерского исполнения», пишет DOXA.

За отчисление студентов на кафедре проголосовали единогласно, один голосующий воздержался. Как сообщила одна из студенток журналу DOXA, учащимся уже заблокировали электронные пропуска для прохода в вуз.

Источник: DOXA

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