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Стриминговый сервис Spotify выпустил подборку плейлистов в честь Хеллоуина от российских артистов.
Музыку подобрали актриса театра и кино Ян Гэ, ютьюб-блогер Катя Клэп, тиктокер Стас Круглицкий, а также комик и актер шоу «Импровизация» Антон Шастун.
Кроме того, Spotify провел исследование о том, что чаще всего слушают пользователи накануне Хеллоуина. Среди фаворитов — «Bad guy» Билли Айлиш, «Season of the Witch» Ланы Дель Рей, «Black Magic» группы Little Mix и другие треки.
Наиболее популярными жанрами оказались хоррор-панк, готический рок, витч-хаус и дарк-трэп.
Источник: пресс-служба Spotify