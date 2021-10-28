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Плейлист дняПодборка музыки на Хеллоуин от Spotify и российских артистов

Стриминговый сервис Spotify выпустил подборку плейлистов в честь Хеллоуина от российских артистов.

Музыку подобрали актриса театра и кино Ян Гэ, ютьюб-блогер Катя Клэп, тиктокер Стас Круглицкий, а также комик и актер шоу «Импровизация» Антон Шастун.

Кроме того, Spotify провел исследование о том, что чаще всего слушают пользователи накануне Хеллоуина. Среди фаворитов — «Bad guy» Билли Айлиш, «Season of the Witch» Ланы Дель Рей, «Black Magic» группы Little Mix и другие треки.

Наиболее популярными жанрами оказались хоррор-панк, готический рок, витч-хаус и дарк-трэп.

Источник: пресс-служба Spotify

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