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Редкие языки России и региональные активисты в новом подкасте DOXA
Редкие языки России и региональные активисты в новом подкасте DOXA
Новости

Ссылка дняРедкие языки России и региональные активисты в новом подкасте DOXA

Журнал DOXA запустил подкаст «Страна регионов» о региональном разнообразии России и активистах, которые занимаются сохранением коренных языков, традиций, исторической архитектуры и экологии в разных уголках нашей страны.

В первом выпуске лингвист из Великого Новгорода Василий Харитонов из объединения «Страна языков» рассказывает, из-за чего языки народов России нуждаются в поддержке, как и зачем их сохранять, а также почему низовые активисты справляются с этим лучше, чем госструктуры.

Ведущий подкаста — журналист, этноязыковой активист и автор телеграм-канала «степной новиоп» Тодар Бактемир.

Послушать подкаст на всех платформах можно тут.

Источник, фотографии: пресс-служба DOXA

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