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«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым
«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым
Новости

«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым

В субботу, 25 декабря, в баре «Стрелка» состоится рождественский ужин от бренд-шефа Антона Абрезова.

Сбор гостей в 20:30, начало ужина в 21:00. В меню — тартар из тыквы с курагой и муссом из пекорино, индейка с корнеплодами, лосось «Веллингтон» со шпинатом и икорным соусом, английский рождественский пудинг и другие блюда.

Билеты на ужин можно купить здесь. Их стоимость — 5 000 рублей. В цену входят игристое, шесть курсов блюд, миниатюрные закуски amuse-bouche и предесерт.

Источник, фотографии: пресс-служба «Стрелки»

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