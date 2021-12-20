«Стрелка» устроит рождественский ужин с бренд-шефом Антоном Абрезовым

Купить рекламу
В субботу, 25 декабря, в баре «Стрелка» состоится рождественский ужин от бренд-шефа Антона Абрезова.
Сбор гостей в 20:30, начало ужина в 21:00. В меню — тартар из тыквы с курагой и муссом из пекорино, индейка с корнеплодами, лосось «Веллингтон» со шпинатом и икорным соусом, английский рождественский пудинг и другие блюда.
Билеты на ужин можно купить здесь. Их стоимость — 5 000 рублей. В цену входят игристое, шесть курсов блюд, миниатюрные закуски amuse-bouche и предесерт.
Источник, фотографии: пресс-служба «Стрелки»