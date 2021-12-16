6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

На строительство дублера проспекта Ленина потратят 12 миллиардов

Строительство дублера проспекта Ленина обойдется в 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова.

Согласно проекту, длина дублера составит 6,5 километра, дорога будет шестиполосной.

По словам Морозова, планируется редевелопмент промышленных территорий, располагающихся на левом берегу Оки.

«[Развитию территории] среди прочего препятствует перегруженность главной транспортной магистрали заречной части — это проспект Ленина, связывающий крупнейший район города, Автозаводский (с населением более 300 тысяч человек), с другими районами. Для него характерна проблема многочасовых заторов», — рассказал Сергей Морозов.

скопировать ссылку

Тэги

Диско-клуб «Радуга» и бренд одежды «Дура» устроят вечеринку в честь выхода совместной коллекции
16 декабря 2021

Диско-клуб «Радуга» и бренд одежды «Дура» устроят вечеринку в честь выхода совместной коллекции

хочу ещё материалов
Закрыть