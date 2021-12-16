На строительство дублера проспекта Ленина потратят 12 миллиардов

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Строительство дублера проспекта Ленина обойдется в 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова.
Согласно проекту, длина дублера составит 6,5 километра, дорога будет шестиполосной.
По словам Морозова, планируется редевелопмент промышленных территорий, располагающихся на левом берегу Оки.
«[Развитию территории] среди прочего препятствует перегруженность главной транспортной магистрали заречной части — это проспект Ленина, связывающий крупнейший район города, Автозаводский (с населением более 300 тысяч человек), с другими районами. Для него характерна проблема многочасовых заторов», — рассказал Сергей Морозов.