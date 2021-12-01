Студенты Шанинки провели пикеты в поддержку ректора Сергея Зуева

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Студенты Шанинки встали в пикеты в поддержку обвиняемых в мошенничестве ректора вуза Сергея Зуева и директора Кристины Крючковой.
По данным «Русской службы Би-би-си», пикеты провели в преддверии суда. В пятницу, 10 декабря, Зуеву будут продлевать меру пресечения.
Прокуратура потребовала отправить ректора в СИЗО, хотя изначально суд отпустил его под домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья. Зуев перенес за год три операции и нуждается в лечении, писали в открытом письме президенту академики РАН.
Сергей Зуев и Кристина Крючкова — фигуранты дела экс-замминистра просвещения Раковой. Зуева и Крючкову обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у фонда, который возглавляла чиновница.
В четверг, 25 ноября, Зуеву предъявили новое обвинение о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС, где он был директором вуза.
Источник, обложка: DOXA