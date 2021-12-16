6 января, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Суду разрешили помещать фигурантов уголовных дел в психиатрическую больницу на полгода

В третьем чтении Госдума приняла пакет законопроектов, которые устанавливают порядок и сроки помещения подозреваемых, обвиняемых и арестованных по уголовному делу в психоневрологический диспансер.

Теперь по результатам экспертизы суд сможет отправлять фигурантов уголовных дел в стационар психиатрических больниц на срок до шести месяцев, а затем неоднократно продлевать это время. Также подавать ходатайство о помещении гражданина в медучреждение смогут следователь и дознаватель.

Кроме того, на время лечения в ПНД суд может установить для гражданина дополнительные запреты: общаться с определенными людьми, отправлять и получать письма, а также пользоваться телефоном или Интернетом.

Источник: Госдума (1,2)

скопировать ссылку

Тэги

Художница-реставратор из Эрмитажа нашла 118-летнюю конфету в платье сестры Николая Второго и попробовала ее
16 декабря 2021

Художница-реставратор из Эрмитажа нашла 118-летнюю конфету в платье сестры Николая Второго и попробовала ее

хочу ещё материалов
Закрыть