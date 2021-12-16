Суду разрешили помещать фигурантов уголовных дел в психиатрическую больницу на полгода

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В третьем чтении Госдума приняла пакет законопроектов, которые устанавливают порядок и сроки помещения подозреваемых, обвиняемых и арестованных по уголовному делу в психоневрологический диспансер.
Теперь по результатам экспертизы суд сможет отправлять фигурантов уголовных дел в стационар психиатрических больниц на срок до шести месяцев, а затем неоднократно продлевать это время. Также подавать ходатайство о помещении гражданина в медучреждение смогут следователь и дознаватель.
Кроме того, на время лечения в ПНД суд может установить для гражданина дополнительные запреты: общаться с определенными людьми, отправлять и получать письма, а также пользоваться телефоном или Интернетом.