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Госзакупка дняСуперприложение для чиновников за 487,7 миллиона рублей

Минцифры создаст корпоративную систему для связи чиновников и потратит на разработку проекта 487,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

В суперприложение войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие сервисы. Новая система заработает до конца 2022 года. Она должна повысить «информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков».

Чиновники смогут установить программу на личные устройства или пользоваться ей через браузер. Подрядчика выберут до 8 ноября.

Источник: Минцифры, «Коммерсантъ»

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