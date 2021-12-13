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​​​​«РБК»: Свидетели по делу Хованского дали одинаковые показания, а двое из них связаны с МВД
​​​​«РБК»: Свидетели по делу Хованского дали одинаковые показания, а двое из них связаны с МВД
Новости

​​​​«РБК»: Свидетели по делу Хованского дали одинаковые показания, а двое из них связаны с МВД

Трое свидетелей по делу видеоблогера Юрия Хованского об оправдании терроризма дали показания, которые дословно копируют друг друга. Информацию подтвердил адвокат Александр Передрук.

В начале допроса каждый свидетель сказал, что является «активным пользователем интернета» и «просматривает видеоролики на YouTube», следует из материалов дела. Все трое назвали песню «отвратительной» и «омерзительной».

Андрей Бакулин, Иван Бендь и Светлана Гаврилкина

Свидетели по делу Хованского

Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре «Норд-Ост» с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов.

По словам свидетелей, они впервые услышали песню Хованского про «Норд-Ост» в 2018 году в баре или на улице. При этом сам блогер утверждает, что единственный раз пел ее в ноябре 2012 года.

Кто дал показания

В копиях протоколов допросов, которые получил «РБК», скрыты личная информация тех, кто дал показания.

По данным из соцсетей, первый свидетель Андрей Бакулин работал на госслужбе. В его профиле есть репост поздравления с Днем офицера со страницы Центра специального назначения ФСБ России. В приложении GetContact он записан как «Андрей ФСБ», «Андрей УгРо Питер» и «СЭБ Бакулин Андрей».

Второй свидетель Иван Бендь в 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД и до 2008-го был оперуполномоченным криминальной милиции.

Третья свидетельница Светлана Гаврилкина является кандидатом наук. В материалах дела сказано, что в 2018 году она приехала в Санкт-Петербург для работы над научной статьей о Внутренней Азии.

В июне 2021 года Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его обвинили в оправдании терроризма из-за песни о «Норд-Осте» и признали экстремистом.

Основной свидетель обвинения, блогер Андрей Нифедов, заявил, что Хованский исполнил песню во время стрима в 2018 году. Как выяснилось позже, он дал показания под давлением.

В письмах Хованского из СИЗО говорится, что ему предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину, но блогер отказался. После чего его девушке Марии Нелюбовой начали угрожать проблемами.

Источник: «РБК»

Обложка: Юрий Хованский

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